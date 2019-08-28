Перед пожаром на крыше церкви в Филадельфии видели человека с газовым баллоном

В Филадельфии сгорел «американский Нотр-Дам». Так местные жители называют церковь Великого Библейского Пути, которая похожа на знаменитый Собор Парижской Богоматери, и является одной из главных достопримечательностей города.

Храм загорелся накануне вечером — огонь вспыхнул на кровле, перекинулся на колокольню и фасад здания. Густым дымом заволокло несколько районов города. На борьбу с пламенем были брошены около сотни пожарных и 40 расчетов.

Несколько часов назад возгорание удалось локализовать, но спасти крышу — как и в случае с Нотр-Дамом — не удалось. По последним данным, в ЧП пострадал один человек — он сейчас в больнице. И в эти минуты пожарные все еще продолжают тушение.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры тушения храма в центре Филадельфии.