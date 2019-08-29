«Теперь нас трое»: Нино Нинидзе вынуждена передвигаться с палочкой

Российская актриса Нино Нинидзе взволновала поклонников. Недавно девушка выложила в сторис фото, где изображена ее тень с тростью.

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«Теперь нас трое», — иронично подписала снимок звезда.

Instagram @ninosha13

Как сообщает Teleprogramma.pro, возлюбленная Максима Виторгана подвернула ногу во время отдыха и, чтобы не травмировать ее, вынуждена передвигаться при помощи трости.

К слову, сам Максим уже в Москве, где его ждет работа. Актер по возвращению с отдыха опубликовал очередной философский пост, в котором порассуждал о жизни, жизненных целях и планах на будущее, в котором многие прочитали и отсыл, как к новой, так и старой любви.

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