  1. Пятый канал
  4. «Теперь нас трое»: Нино Нинидзе вынуждена передвигаться с палочкой

«Теперь нас трое»: Нино Нинидзе вынуждена передвигаться с палочкой

, 7:50 Фото 449

Получившая травму на отдыхе актриса не унывает и относится у произошедшему с чувством юмора.

Фото : Instagram @ninosha13

Российская актриса Нино Нинидзе взволновала поклонников. Недавно девушка выложила в сторис фото, где изображена ее тень с тростью.

Гороскоп на 29 августа: Рыбы, вы строите пирамиду любви!

«Теперь нас трое», — иронично подписала снимок звезда.

Instagram @ninosha13

Как сообщает Teleprogramma.pro, возлюбленная Максима Виторгана подвернула ногу во время отдыха и, чтобы не травмировать ее, вынуждена передвигаться при помощи трости.

К слову, сам Максим уже в Москве, где его ждет работа. Актер по возвращению с отдыха опубликовал очередной философский пост, в котором порассуждал о жизни, жизненных целях и планах на будущее, в котором многие прочитали и отсыл, как к новой, так и старой любви.

С кем встречалась ? Почему ушла из политики? Как интимные снимки с ее участием попали в интернет? Читайте об этом в звездной биографии балерины на 5-tv.ru.

Читайте также

+17° Днём +24°
Ночью +13°
66.41
0.15 73.66
0.05
Гороскоп на 29 августа: Рыбы, вы строите пирамиду любви!

Последние новости

8:55
Ореховый (Хлебный) Спас: что нужно и чего категорически нельзя делать 29 августа
8:55
Сирийский город Алеппо постепенно приходит в себя после страшной войны
8:47
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Алисы Шоркиной
8:40
Большинство Зеленского: Верховная Рада Украины впервые соберется в новом составе
8:33
Американская гонщица погибла, пытаясь разогнаться до 996 километров в час
8:19
Пригожин объяснил, чем отличаются «настоящие звезды» от Волочковой и Бузовой

Сейчас читают

Гороскоп на 29 августа: Рыбы, вы строите пирамиду любви!
Ореховый (Хлебный) Спас: что нужно и чего категорически нельзя делать 29 августа
Экс-солистка «Тутси» поблагодарила Волкову из «Тату» за уход мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги