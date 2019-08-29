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Дональд Трамп заморозил военную помощь Украине

, 10:36 Видео 184

Американский лидер намерен пересмотреть финансирование Незалежной в военной сфере.

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Фото, видео : Ron Sachs / www.globallookpress.com

Дональд Трамп решил пересмотреть военную помощь Украине. О соответствующем поручении президента США команде по нацбезопасности сообщает Politico.

По данным издания, Трамп принял решение пересмотреть программу финансирования, поскольку захотел убедиться в том, что «деньги используются в интересах Соединенных Штатов». Имеются ввиду 250 миллионов долларов, которые предназначались Киеву — на решение «вопросов безопасности». В перечень методов решения входили покупка нового оружия и оборудования, военная подготовка и ряд других статей расходов. Теперь же вся сумма заморожена — до тех пор, пока идет пересмотр.

Как отмечает источник, предоставивший сведения Politico, Трамп полагает, что получающие помощь страны должны в свою очередь «справедливо платить свою долю». Солидарен с этой позицией и советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп настаивает на возвращении России в состав G8.

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