  1. Пятый канал
  4. Видео: Сотрудницы лагеря в Пензенской области жестоко избили подростка

Видео: Сотрудницы лагеря в Пензенской области жестоко избили подростка

, 10:30 Эфирная новость 182

Представители Следственного комитета начали проверку по факту произошедшего.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Michaela Begsteiger / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Следственный комитет Пензенской области приступил к проверке детского лагеря после сообщений об избиении несовершеннолетнего. Поводом послужили кадры, опубликованные в одной из социальных сетей.

Дело судя по всему происходит после вечернего отбоя. Персонал пытается угомонить подростка, который отказывается соблюдать режим. Затем женщины пускают в ход кулаки. Подробности конфликта остались за кадром. Звук в ролике отсутствует.

В рамках проверки следователи установят «обстоятельства нанесения побоев несовершеннолетнему», сообщили в пресс-службе ведомства. Также следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию сотрудников детского оздоровительного лагеря по исполнению обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что челябинских детей трое суток везли из лагеря в Крыму на полу грязной маршрутки.

Читайте также

+17° Днём +24°
Ночью +13°
66.41
0.15 73.66
0.05
Гороскоп на 29 августа: Рыбы, вы строите пирамиду любви!

Последние новости

11:54
«Трогательный»: Мария Скорницкая поделилась воспоминанием об ушедшем из жизни Числове
11:49
«Это любовь!» В сети высмеяли Трампа из-за поцелуя его жены Мелании с Трюдо
11:42
Безработный белорус обокрал квартиру матери Ольги Бузовой на шесть миллионов
11:29
Тело мужчины в ковре нашли на заброшенном стадионе в Петербурге
11:16
Три века на страже Петербурга: Толбухинский маяк отмечает юбилей
11:00
Ушел из жизни известный российский актер Александр Числов

Сейчас читают

Гороскоп на 29 августа: Рыбы, вы строите пирамиду любви!
Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» — видео
Петров и Бурунов из сериала «Полицейский с Рублевки» женятся

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги