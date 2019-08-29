Видео: Сотрудницы лагеря в Пензенской области жестоко избили подростка

Следственный комитет Пензенской области приступил к проверке детского лагеря после сообщений об избиении несовершеннолетнего. Поводом послужили кадры, опубликованные в одной из социальных сетей.

Дело судя по всему происходит после вечернего отбоя. Персонал пытается угомонить подростка, который отказывается соблюдать режим. Затем женщины пускают в ход кулаки. Подробности конфликта остались за кадром. Звук в ролике отсутствует.

В рамках проверки следователи установят «обстоятельства нанесения побоев несовершеннолетнему», сообщили в пресс-службе ведомства. Также следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию сотрудников детского оздоровительного лагеря по исполнению обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что челябинских детей трое суток везли из лагеря в Крыму на полу грязной маршрутки.