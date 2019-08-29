«Решили пойти на обед!»: Стала известна причина нервного срыва Киркорова на «Новой волне»

Сеть взорвал вирусный ролик, на котором Филипп Киркоров звонко обругал нецензурной бранью организаторов сочинского музыкального фестиваля «Новая волна». Представители певца рассказали о причине нервного срыва артиста.

«Иногда хочется прибить людей»: Пригожин вступился за матерившегося на «Новой волне» Киркорова

Филипп Киркоров приехал на мероприятие, чтобы исполнить новый хит «Лунный гость». Король отечественной поп-музыки вовремя приехал на площадку, однако репетиция пошла по незапланированному сценарию. Технические работники отсутствовали и не могли обеспечить артисту предварительный прогон его шоу-программы на сцене. Такое безответственное отношение к обязанностям взбесило певца.

«Премьеру песни „Лунный гость“ готовили несколько месяцев с международной командой, поэтому важна была каждая деталь в номере », — оправдывает исполнителя его директор Геннадий Рыбак.

Из-за того, что работники сцены задержались на перекусе, Филипп Киркоров обрушил на них весь негатив, накопившийся за время неудачной репетиции. Об этом сообщает КР.RU.

« Подготовка к номеру потребовала больше внимания и времени, так как артист перфекционист. Под горячую руку попали технические службы, которые не вовремя решили пойти на обед », — рассказал представитель артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны».