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«Решили пойти на обед!»: Стала известна причина нервного срыва Киркорова на «Новой волне»

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Технические работники сцены задержались в столовой — это вывело певца из себя, ведь он хотел, как можно лучше подготовиться к предстоящему шоу.

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Фото, видео : Anatoly Lomohov / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Сеть взорвал вирусный ролик, на котором Филипп Киркоров звонко обругал нецензурной бранью организаторов сочинского музыкального фестиваля «Новая волна». Представители певца рассказали о причине нервного срыва артиста.

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Филипп Киркоров приехал на мероприятие, чтобы исполнить новый хит «Лунный гость». Король отечественной поп-музыки вовремя приехал на площадку, однако репетиция пошла по незапланированному сценарию. Технические работники отсутствовали и не могли обеспечить артисту предварительный прогон его шоу-программы на сцене. Такое безответственное отношение к обязанностям взбесило певца.

«Премьеру песни „Лунный гость“ готовили несколько месяцев с международной командой, поэтому важна была каждая деталь в номере», — оправдывает исполнителя его директор Геннадий Рыбак.

Из-за того, что работники сцены задержались на перекусе, Филипп Киркоров обрушил на них весь негатив, накопившийся за время неудачной репетиции. Об этом сообщает КР.RU.

«Подготовка к номеру потребовала больше внимания и времени, так как артист перфекционист. Под горячую руку попали технические службы, которые не вовремя решили пойти на обед», — рассказал представитель артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны».

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