«Решили пойти на обед!»: Стала известна причина нервного срыва Киркорова на «Новой волне»

Сеть взорвал вирусный ролик, на котором Филипп Киркоров звонко обругал нецензурной бранью организаторов сочинского музыкального фестиваля «Новая волна». Представители певца рассказали о причине нервного срыва артиста.
«Иногда хочется прибить людей»: Пригожин вступился за матерившегося на «Новой волне» Киркорова
Филипп Киркоров приехал на мероприятие, чтобы исполнить новый хит «Лунный гость». Король отечественной поп-музыки вовремя приехал на площадку, однако репетиция пошла по незапланированному сценарию. Технические работники отсутствовали и не могли обеспечить артисту предварительный прогон его шоу-программы на сцене. Такое безответственное отношение к обязанностям взбесило певца.
Из-за того, что работники сцены задержались на перекусе, Филипп Киркоров обрушил на них весь негатив, накопившийся за время неудачной репетиции. Об этом сообщает КР.RU.
«
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны».