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В России прервется «гагаринская» традиция мочиться на колесо перед стартом в космос

, 15:04 Видео 230

У нового спасательного скафандра, представленного на МАКС-2019, отсутствует ширинка.

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Фото, видео : irkut.com / www.globallookpress.com

Традиция мочиться на колесо автобуса перед стартом в космос, основоположником которой стал Юрий Гагарин, может прерваться у российских космонавтов. Новый спасательный скафандр «Сокол-М», представленный на Международном авиационно-космическом салоне — 2019 (МАКС-2019), не имеет ширинки, сообщает РИА Новости.

По словам генерального директора Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергея Позднякова, для того, чтобы учесть данный нюанс, необходимо внести дополнение в техническое задание.

«Я не знаю, как это будет происходить — у нас ширинки нет. Нужно дополнение в техническое задание», — сказал Сергей Поздняков.

Глава предприятия-изготовителя отметил, что если заказчик выразит желание внести изменения в конструкцию скафандра, то оно будет учтено.

«Есть техническое задание. Там нигде не написано, что нужно пописать на колесо. Более того, когда космонавты надевают скафандры на Байконуре, наши люди их помогают надевать, проверяют на герметичность, если что-то подтекает, начинают искать где. Проверяют, как застегнуто. Потом едут на автобусе, останавливаются под горой, и происходит история, известная со времен Гагарина», — пояснил Сергей Поздняков.

Стоит отметить, что в настоящий момент традиция, заложенная Юрием Гагариным, соблюдается. На скафандрах текущего поколения «Сокол-КВ-2» у космонавтов есть специализированная шнуровка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора».

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