В России прервется «гагаринская» традиция мочиться на колесо перед стартом в космос

Традиция мочиться на колесо автобуса перед стартом в космос, основоположником которой стал Юрий Гагарин, может прерваться у российских космонавтов. Новый спасательный скафандр «Сокол-М», представленный на Международном авиационно-космическом салоне — 2019 (МАКС-2019), не имеет ширинки, сообщает РИА Новости.
По словам генерального директора Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергея Позднякова, для того, чтобы учесть данный нюанс, необходимо внести дополнение в техническое задание.
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Глава предприятия-изготовителя отметил, что если заказчик выразит желание внести изменения в конструкцию скафандра, то оно будет учтено.
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Стоит отметить, что в настоящий момент традиция, заложенная Юрием Гагариным, соблюдается. На скафандрах текущего поколения «Сокол-КВ-2» у космонавтов есть специализированная шнуровка.
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