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  4. На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»

На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»

, 5:42 12

Экзоскелет необходим, чтобы андроид мог работать в режиме копирования.

Фото : КЦ "Южный" / ЦЭНКИ

Испытания экзоскелета антропоморфного робота «Федора» стартовали на Международной космической станции. Об этом сообщается на официальной странице андроида в Twitter.

«Сегодня начали испытания экзоскелета», — говорится в сообщении.

Также в записи отмечается, что оператор робота Александр Скворцов трижды заглядывал через шлюз агрегатного отсека в корабль «Союз МС-14», на котором «Федор» прибыл на борт станции, и показывал «комбинацию кисти правой руки» (палец вверх — Прим.ред.).

Twitter @FEDOR37516789

Экзоскелет напоминает маску и большие перчатки, которые надевает космонавт, после чего начинает управлять андроидом. Он необходим, чтобы робот мог работать в режиме копирования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла стыковка «Союза» с «Федором» на борту к МКС.  

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