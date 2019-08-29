На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»

Испытания экзоскелета антропоморфного робота «Федора» стартовали на Международной космической станции. Об этом сообщается на официальной странице андроида в Twitter.

«Сегодня начали испытания экзоскелета», — говорится в сообщении.

Также в записи отмечается, что оператор робота Александр Скворцов трижды заглядывал через шлюз агрегатного отсека в корабль «Союз МС-14», на котором «Федор» прибыл на борт станции, и показывал «комбинацию кисти правой руки» (палец вверх — Прим.ред.).

Twitter @FEDOR37516789

Экзоскелет напоминает маску и большие перчатки, которые надевает космонавт, после чего начинает управлять андроидом. Он необходим, чтобы робот мог работать в режиме копирования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла стыковка «Союза» с «Федором» на борту к МКС.