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  4. Видео: Российские пилоты впервые написали текст на небе облаками из масла

Видео: Российские пилоты впервые написали текст на небе облаками из масла

, 17:31 Эфирная новость 49

Во время авиасалона МАКС-2019 российские летчики из пилотажной группы «Первый полет» на пяти самолетах Як-52 и Як-54 написали в небе текст с помощью новой технологии.

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Фото, видео : FUY Москва / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Неповторимые кадры с международного авиасалона МАКС-2019. Пилотажная группа «Первый полет» расписала небо с помощью новой технологии. Это уникальная разработка наших ученых. В мире такого нет. Пять спортивных самолетов прошли над салоном, выпустив облака из разогретого масла.

На самолетах установлена специальная автоматизированная система, которая контролирует время и длительность выпуска масла. Это позволяет буквально «печатать» в небе любые буквы и цифры. Кстати, текст объемного изображения вводится на земле при помощи компьютера.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России прервется «гагаринская» традиция мочиться на колесо перед стартом в космос.

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