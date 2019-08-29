Видео: Российские пилоты впервые написали текст на небе облаками из масла

Неповторимые кадры с международного авиасалона МАКС-2019. Пилотажная группа «Первый полет» расписала небо с помощью новой технологии. Это уникальная разработка наших ученых. В мире такого нет. Пять спортивных самолетов прошли над салоном, выпустив облака из разогретого масла.

На самолетах установлена специальная автоматизированная система, которая контролирует время и длительность выпуска масла. Это позволяет буквально «печатать» в небе любые буквы и цифры. Кстати, текст объемного изображения вводится на земле при помощи компьютера.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России прервется «гагаринская» традиция мочиться на колесо перед стартом в космос.