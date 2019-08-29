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  4. Новая страшилка о КНДР: Подлодка, стреляющая баллистическими ракетами

Новая страшилка о КНДР: Подлодка, стреляющая баллистическими ракетами

, 19:33 Видео 43

Несмотря на недостаток информации о вооружениях Пхеньяна, американские эксперты по традиции пугают весь мир очередными ядерными угрозами.

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Фото, видео : KCNA / www.globallookpress.com

КНДР обзавелась подводной лодкой, способной осуществлять пуски баллистических ракет с ядерным боезарядом. К такому выводу с традиционными формулировками «возможно» и «с высокой долей вероятности» пришли американские эксперты и южнокорейские военные, изучившие новые спутниковые снимки.

В частности, свою оценку нового вооружения дал известный для специалистов по Корейскому полуострову эксперт, бывший директор отделения азиатских дел при Совете национальной безопасности США Виктор Ча.

«Речь идет о пуске ракет с ядерной боевой частью с субмарины, а это означает, что их было бы очень сложно отследить, очень сложно взять на прицел, очень сложно упреждающе остановить», — приводит его слова RT.

В свою очередь в Министерстве обороны Республики Корея заявили, что новая подводная лодка КНДР способна нести на борту три баллистические ракеты, и эта субмарина может быть спущена на воду уже в ближайшее время.

В конце июля Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер страны Ким Чен Ын лично проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для Военно-морских сил республики. Отмечалось, что подводная лодка будет использоваться для выполнения тактических задач в Японском море.

11 августа Ким Чен Ын лично руководил новыми ракетными испытаниями в КНДР. Как сообщал ЦТАК, новый вид вооружения имеет выгодные тактические характеристики, отличающие его от старых типов.

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