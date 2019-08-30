Из Москвы во Владивосток доставили картину «Опять двойка»

Широкая культурная программа ждет Владивосток в рамках пятого Восточного экономического форума.

Гороскоп на 30 августа: Дева, Вы уже суперзвезда!

В четверг, 29 августа, из Москвы туда доставили картину Федора Решетникова «Опять двойка». Знаменитое полотно выставят в Приморской картинной галерее. Это большая удача для жителей края, ведь свое место в Третьяковке шедевр Решетникова покидает довольно редко.

«Картина путешествует, я бы не сказала, что сильно часто. Иногда она ходит на выставки. Но большую часть своей жизни она проводит в постоянной экспозиции Третьяковской галереи, где на нее могут смотреть наши зрители», — говорит научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи Валерия Бесфамильная.

Холст на гастролях сопровождают сотрудники Третьяковской галереи. Они проведут лекции и подробно расскажут посетителям о знаменитом образце советской бытовой живописи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что одним из главных гостей предстоящего Восточного экономического форума станет индийский премьер Нарендра Моди.