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  4. Видео: Лавров рассказал о планах по расширению сотрудничества с Индией

Видео: Лавров рассказал о планах по расширению сотрудничества с Индией

, 15:54 Эфирная новость 22

Глава МИД РФ провел переговоры с индийским министром иностранных дел.

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Фото, видео : ТАСС / Станислав Красильников, 5-tv.ru

Россия рассчитывает на расширение стратегического партнерства с Индией. Об этом Сергей Лавров заявил после переговоров со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром в Москве, в среду, 28 августа. Глава МИД отметил, что отношения двух стран развиваются очень успешно, но есть возможность вывести их на более высокий уровень.

«У нас общая позитивная оценка состояния и перспектив военно-технического взаимодействия, включая возможности расширения совместного производства современных видов вооружений. Договорились наращивать и многоплановую кооперацию в сфере освоения космоса, в сфере ядерной энергетики и других высокотехнологичных областях», — сказал министр иностранных дел РФ.

По словам Лаврова, основное внимание на переговорах дипломаты уделили подготовке визита в Россию индийского премьера Нарендры Моди. Он станет главным гостем Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в начале сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8.

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