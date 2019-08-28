Видео: Лавров рассказал о планах по расширению сотрудничества с Индией

Россия рассчитывает на расширение стратегического партнерства с Индией. Об этом Сергей Лавров заявил после переговоров со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром в Москве, в среду, 28 августа. Глава МИД отметил, что отношения двух стран развиваются очень успешно, но есть возможность вывести их на более высокий уровень.

« У нас общая позитивная оценка состояния и перспектив военно-технического взаимодействия, включая возможности расширения совместного производства современных видов вооружений. Договорились наращивать и многоплановую кооперацию в сфере освоения космоса, в сфере ядерной энергетики и других высокотехнологичных областях », — сказал министр иностранных дел РФ.

По словам Лаврова, основное внимание на переговорах дипломаты уделили подготовке визита в Россию индийского премьера Нарендры Моди. Он станет главным гостем Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в начале сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8.