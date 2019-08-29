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  4. Видео: Пропавшая в лесу Ленинградской области девочка найдена живой

Видео: Пропавшая в лесу Ленинградской области девочка найдена живой

, 21:02 Эксклюзивное видео 16

Здоровью шестилетнего ребенка ничего не угрожает.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Пропавшая в лесу в Тосненском районе Ленинградской области шестилетняя девочка спустя несколько часов найдена живой. Здоровью ребенка ничто не угрожает, сообщили в региональном ГУ МВД.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места проведения поисковой операции, которая была организована в четверг, 29 августа. О пропаже Алины в лесу рядом с деревней Трубников Бор сообщил ее дедушка.

5-tv.ru

Ребенка на протяжении нескольких часов разыскивали спасатели, полицейские кинологи с собаками и добровольцы — всего более 100 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о поисковой операции шестилетней Алины.

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