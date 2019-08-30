Медведи атаковали жителей Кузбасса

Медведи-людоеды, которыми пугали в соцсетях жителей Кузбаса, оказались не такими уж и страшными.

По крайней мере парочка, что забрела в огород местного жителя интересовалась исключительно ягодами. Косолапые опустошили несколько кустов смородины и малины, после чего отправились обратно в лес.

По словам очевидцев мишки выглядели худыми и несчастными. Признаков агрессии не проявляли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о медведе, который искупался вместе с людьми. Животное на общественном пляже привело местных жителей в восторг. Цирковой хищник сразу завоевал сердца зрителей. Забавный видеоролик с медвежонком опубликовали в сети.