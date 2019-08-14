Циркового медведя привели искупаться на общественный пляж в Урюпинске. Животное выпустили в речку на поводке. В паре метров от него без страха купались люди. Забавный видеоролик с медвежонком опубликовали в сети.

Косолапый мишка быстро освоился в людном месте и даже начал копировать движения молодых ребят, купавшихся неподалеку. Медвежонку настолько понравились люди, что он даже начал «по-дружески» брызгаться на них водой, совсем как человек. За маленьким хищником с восторгом наблюдал весь пляж.

«Типичные пляжи в России – медведь на пляже», - в шутку прокомментировал происходящее автор видео.

Цирковому медвежонку из Урюпинска повезло, и он смог искупаться в летнюю жару. А вот на Байкале его собрата попросили удалиться с общественного пляжа. Любительница диких зверей вывела хищника на променад без намордника.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на Камчатке 70 медведей заблокировали туристическую тропу.