  1. Пятый канал
  4. В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете

В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете

, 12:09 Эфирная новость 20

Покупая биологически активные добавки на зарубежных сайтах, россияне подвергают риску свое здоровье, считают специалисты.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, ИЗВЕСТИЯ / Александр_Казаков

В России собираются отменить запрет на продажу БАДов в интернете. Документ уже подготовлен и направлен для согласования в Торгово-промышленную палату. По мнению экспертов Роспотребнадзора, львиную долю препаратов сомнительного качества наши соотечественники заказывают из-за границы. Вместо этого россиянам предложат покупать БАДы и спортивное питание на специальных отечественных сайтах. При этом товар должен быть сертифицирован и промаркирован. Что поможет защитить потребителей от опасных для здоровья подделок.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что портрет петербурженки использовали для рекламы препарата от климакса.

Читайте также

+19° Днём +22°
Ночью +12°
66.75
0.34 73.96
0.30
Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака

Последние новости

12:14
«Это моя корова»: Фигурист Ягудин своеобразно защитил жену от нападок хейтеров
12:09
В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете
12:02
Постройневшая Пелагея сразила фанатов курортным фото
11:49
Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 65-летием
11:43
Видео: В дагестанском лесу появилось индейское племя
11:26
Видео: Обматеривший персонал на «Новой волне» Киркоров не попал в фонограмму на концерте

Сейчас читают

Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака
«Просто восторг!»: Похудевшая Ирина Пегова восхитила поклонников — фото
«Это какая-то чушь!» — Цымбалюк-Романовская о возможном отцовстве Прохора Шаляпина

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги