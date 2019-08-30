В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете

В России собираются отменить запрет на продажу БАДов в интернете. Документ уже подготовлен и направлен для согласования в Торгово-промышленную палату. По мнению экспертов Роспотребнадзора, львиную долю препаратов сомнительного качества наши соотечественники заказывают из-за границы. Вместо этого россиянам предложат покупать БАДы и спортивное питание на специальных отечественных сайтах. При этом товар должен быть сертифицирован и промаркирован. Что поможет защитить потребителей от опасных для здоровья подделок.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что портрет петербурженки использовали для рекламы препарата от климакса.