Звезда поневоле: портрет петербурженки использовали для рекламы препарата от климакса

Неожиданная слава которая обрушилась на петербурженку Наталью Можейко — обескуражила женщину. Ее портрет использовали для рекламы препарата от климакса, без согласия, естественно.

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Причем в газете с тиражом в несколько сотен тысяч экземпляров. Наталья эту фотографию даже в интернет не выкладывала, оно предназначалось исключительно для семейного пользования.

Первым делом женщина кинулась звонить продавцам препарата. И ведь поначалу была не против — помогать женщинам. Но хотелось бы ясности. Все-таки тема деликатная. В компании ответили, что приобрели фото на совершенно законных основаниях. А значит, продать его для рекламы мог только сам фотограф, у которого ранее она была на фотосессии.

Тогда как снимок из домашнего архива попал в печать и почему Наталья требует баснословную компенсацию в десять миллионов рублей — узнал Ян Воскресенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники использовали имя Меган Маркл для рекламы БАДов.