Постройневшая Пелагея сразила фанатов курортным фото

Известная российская певица Пелагея порадовала подписчиков стройной фигурой и сногсшибательной улыбкой.
Гороскоп на 30 августа: Дева, Вы уже суперзвезда!
На своей странице в Instagram артистка опубликовала отпускную фотографию, на которой позирует в коротком платье у статуи. За сутки они поставили более 20 тысяч «лайков» и написали несколько тысяч комментариев.
Пользователи соцсети настолько были очарованы похорошевшей Пелагеей, что выплеснули свои впечатления в комментариях под постом.
«Даже памятники встают пред вами на колени»;
«Красотка невероятная просто 😻🤤».
Были и те, кто вовсе не узнал любимую певицу:
«Это не Пелагея!»;
«На Марию Шарапову стала похожа»;
«Господи, Вы ли это🤭👍».
Этим летом Пелагея уже радовала подписчиков курортным фото. Восторг пользователей вызвал закатный снимок с пикантно оголенной ножкой.
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