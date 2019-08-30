Постройневшая Пелагея сразила фанатов курортным фото

Известная российская певица Пелагея порадовала подписчиков стройной фигурой и сногсшибательной улыбкой.

Гороскоп на 30 августа: Дева, Вы уже суперзвезда!

На своей странице в Instagram артистка опубликовала отпускную фотографию, на которой позирует в коротком платье у статуи. За сутки они поставили более 20 тысяч «лайков» и написали несколько тысяч комментариев.

Instagram @pelageya_insta

Пользователи соцсети настолько были очарованы похорошевшей Пелагеей, что выплеснули свои впечатления в комментариях под постом.

«Даже памятники встают пред вами на колени»;

«Красотка невероятная просто 😻🤤».

Были и те, кто вовсе не узнал любимую певицу:

«Это не Пелагея!»;

«На Марию Шарапову стала похожа»;

«Господи, Вы ли это🤭👍».

Этим летом Пелагея уже радовала подписчиков курортным фото. Восторг пользователей вызвал закатный снимок с пикантно оголенной ножкой.

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