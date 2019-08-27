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  4. «Тропиканка!» Загорелая Нетребко освежилась в бассейне, попивая мохито

«Тропиканка!» Загорелая Нетребко освежилась в бассейне, попивая мохито

, 15:16 Фото 244

Оперная дива опубликовала серию сочных снимков из Сочи. Особого внимания заслуживает фото с Филиппом Киркоровым.

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Фото, видео : Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Отдых оперной дивы Анны Нетребко в курортном городе Сочи подходит к концу. Певица решила поделиться с подписчиками последними кадрами из отпуска. Звезда опубликовала в Instagram серию красочных снимков, каждый из которых поразил фанатов до глубины души «сочностью» и шиком, присущим их кумиру.

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«Каникулы закончились… Думаете, я хочу работать?» — грустно спросила знаменитость в публикации.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

На одном из фото оперная дива наслаждается прохладой в бассейне в черном бикини, попивая ледяной мохито. На другом снимке Анна Нетребко позирует в компании давнего приятеля — Филиппа Киркорова. Пользователи соцсети считают — эстрадный исполнитель явно неровно дышит к знаменитой певице. Король отечественной поп-музыки даже гладко побрил ноги ради фото со звездой, отметили юзеры.

Поклонники 47-летней Анны Нетребко пришли в восторг от ярких снимков из Сочи. Фанаты не знали, куда бросаться — то ли хвалить пышные, аппетитные формы любимицы; то ли отметить стройность ее загорелых ножек; то ли посвятить оду ее элегантному стилю в одежде…

«Тропиканка!»

«Это просто гипер-сексуальная женщина!»

«Ну, ножки у вас, Анна, — просто отпад!»

«Удивительное сочетание таланта, красоты и шика!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Нетребко продефилировала в элегантном леопардовом платье.

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