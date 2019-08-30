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  4. Перенесший инфаркт Петр Мамонов пробудет в больнице до второй операции

Перенесший инфаркт Петр Мамонов пробудет в больнице до второй операции

, 11:21 76

Об этом сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.

Фото : Ekaterina Tsvetkova / www.globallookpress.com

Актер и музыкант Петр Мамонов, перенесший обширный инфаркт и прооперированный в Первой Градской больнице в Москве, пробудет на больничной койке до второй операции. Об этом ТАСС сообщила супруга артиста Ольга.

По ее словам, через 26 дней Петру предстоит второе стентирование (установка в сосуды специального расширяющего каркаса — Прим.ред.). Все это время он проведет в обычной палате. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Петр Мамонов был экстренно госпитализирован в субботу, 24 августа, в столичную больницу. Артист перенес инфаркт миокарда в 140 километрах от Москвы, когда находился в загородном доме вместе с женой.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из палаты Мамонова, который рассказал о состоянии здоровья после первой операции.

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