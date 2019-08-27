  1. Пятый канал
  4. «Инфаркт обширный» — Петр Мамонов рассказал о самочувствии после первой операции

«Инфаркт обширный» — Петр Мамонов рассказал о самочувствии после первой операции

, 15:51 Эксклюзивное интервью 12

Известный российский артист сообщил о состоянии здоровья после перенесенного инфаркта и операции.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников, 5-tv.ru

Популярный российский актер и музыкант Петр Мамонов рассказал о самочувствии после операции. 68-летний артист попал в реанимацию Городской клинической больницы № 1 имени Пирогова 24 августа.

«Состояние серьезное. Инфаркт обширный», — сообщил Мамонов.

По его словам, около месяца уйдет на восстановление после первой операции, а потом будет вторая операция, которая «уже все решит».

Накануне Мамонова перевели из реанимации в палату, его состояние оценивается как стабильное.

Ранее супруга артиста Ольга в интервью 5-tv.ru рассказала о диагнозе Мамонова. По ее словам, рано утром в субботу, 24 августа, у звезды фильма «Остров» случился инфаркт миокарда в 140 километрах от Москвы.

Читайте также

+21° Днём +21°
Ночью +10°
66.26
0.29 73.61
0.21
Гороскоп на 27 августа: Овны, готовы к бурному роману?

Последние новости

15:56
Видео: необычная посадка Су-57 на авиасалоне МАКС-2019
15:51
«Инфаркт обширный» — Петр Мамонов рассказал о самочувствии после первой операции
15:38
«Как на сковороде»: поклонники Рудковской раскритиковали ее фотосессию
15:24
Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра Украины
15:16
«Тропиканка!» Загорелая Нетребко освежилась в бассейне, попивая мохито
15:00
Какую картошку покупать безопаснее, мытую или грязную? — мнение эксперта

Сейчас читают

«Одноклассники»: Собчак предстала в компании стриптизеров в противогазах — фото
«Как съемки порно»: 53-летняя Наталья Штурм оголилась на массаже — фото (18+)
«Купите ей юбочку!» Подписчики не поняли концертного наряда Бузовой — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги