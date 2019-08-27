Популярный российский актер и музыкант Петр Мамонов рассказал о самочувствии после операции. 68-летний артист попал в реанимацию Городской клинической больницы № 1 имени Пирогова 24 августа.

«Состояние серьезное. Инфаркт обширный», — сообщил Мамонов.

По его словам, около месяца уйдет на восстановление после первой операции, а потом будет вторая операция, которая «уже все решит».

Накануне Мамонова перевели из реанимации в палату, его состояние оценивается как стабильное.

Ранее супруга артиста Ольга в интервью 5-tv.ru рассказала о диагнозе Мамонова. По ее словам, рано утром в субботу, 24 августа, у звезды фильма «Остров» случился инфаркт миокарда в 140 километрах от Москвы.