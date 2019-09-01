Судьба Меган Маркл стала новой мечтой для девушек по всему миру. Она доказала: даже после 30 можно выйти замуж за принца. Да еще за какого — наследника британского престола. Чем американская телезвезда покорила Гарри? И что общего у Меган Маркл и Леди Ди? Ответы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Принц Гарри впервые увидел свою будущую жену на телеэкране. Меган играла одну из ролей в сериале «Форс-мажоры». Общие друзья устроили паре свидание. Уже через месяц принц пригласил актрису в совместную поездку в Ботсвану. Именно так началась сказочная история любви.

В различных интервью Меган не раз признавалась, что с самого детства ее кумиром являлась принцесса Диана. Может быть, именно схожесть с ней привлекла самого завидного холостяка последних лет?

Елена Солнечная, нумеро-психолог: «Кого он выберет? Если у него хорошие отношения были с мамой, то, конечно, копию мамы. Поэтому мы можем смело заявлять, что эта женщина действительно очень похожа на принцессу Диану».

Леди Ди носила звание иконы стиля. Она совмещала строгий королевский дресс-код и новые тренды. Меган Маркл идет по ее стопам: экспериментирует с цветами и фактурами и повторяет образы принцессы Дианы.

Принц Гарри и его супруга постоянно нарушают королевский протокол. На публике они держатся за руки, на званых ужинах садятся вместе, хотя это запрещено правилами этикета. Практически каждый выход Меган попадает на обложки ведущих изданий.

Арина Полякова, автор книг по истории британской монархии: «Когда члены королевской семьи делают какие-то отступления в одну или иную сторону, то британцы всегда очень болезненно к этому относятся, поскольку есть огромный пласт консервативного населения, который ожидает от королевской семьи поведения такого же, какое было во времена Виктории».

Поведение Дианы тоже не соответствовало традициям. Она позволяла себе все: танцевала, когда хотела, надевала платья любой длины и выражала чувства не только тогда, когда это разрешала королева.

Арина Полякова: «Явление принцессы Дианы в британской монархии очень интересное. Несмотря на неразделенную любовь, ее очень тяжелую ношу, которая ей досталась, она заявила о себе и заявила во всеуслышанье, привнеся новое дыхание в британскую монархию».

Диана общалась с людьми, спокойно ходила по улицам и гуляла в парках. Звание «королевы сердец» прочно закрепилось за ней. Ее любили за простоту и открытость.

Меган Маркл также покоряет поклонников королевской семьи. Но не все так очарованы актрисой. Некоторых британцев не устраивает происхождение девушки и наличие бывшего мужа. Другие недовольны ее профессией. Разве может позволить себе сниматься в сексуальной сцене представительница британской монархии?

Также англичане не в восторге от расточительства Меган Маркл. Королевская свадьба стоила налогоплательщикам два миллиарда рублей. Ремонт дома молодоженов обошелся в 200 миллионов, а на гардероб и украшения герцогиня за год потратила больше 100 миллионов рублей!

Эксперты, в свою очередь, также не могут прийти к единому мнению. Одни называют новую жену принца Гарри «глотком свежего воздуха», другие считают, что Меган разрушает принципы британской монархии.

Арина Полякова: «Общество разделилось. Новшество, которое привнесла Меган Маркл, оно, с одной стороны, не принимается британцами, но с другой стороны, они рады, поскольку им это напоминает о принцессе Диане, которая была горячо любима не только в народе, но и по всему миру».

Гарри и Меган продолжают выполнять свои обязанности: появляются на приемах, посещают разные страны, занимаются благотворительностью. И не обращают внимания на громкие споры вокруг их семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл хочет вернуться в кино.