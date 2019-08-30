Наскучила жизнь во дворце? Меган Маркл хочет вернуться в кино

Меган Маркл задумывается о том, чтобы вернуться к профессиональной актерской деятельности, передает Teleprogramma.pro со ссылкой на королевского эксперта Роба Шутера.

По словам инсайдера, жизнь во дворце наскучила Меган, и она уже подыскивает подходящий для себя сценарий. Герцогиня Сассекская планирует остановить свой выбор на историческом или документальном фильме. Также Маркл не исключает, что станет продюсером.

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Принц Гарри, как говорит Роб Шутер, поддерживает супругу в ее стремлении, так как считает ее «одной из лучших актрис в истории, и не хочет, чтобы ее талант пропадал».

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в мае 2018 года. Спустя год после свадьбы у герцогов Сассекских появился сын Арчи. До 2016 года Меган занималась актерской деятельностью. Большую популярность ей принесла роль в сериале «Форс-мажоры».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл украсила комнату сына Арчи портретами принцессы Дианы.