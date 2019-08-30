  1. Пятый канал
  4. Видео: В Красноярске проходят обыски в офисе «МРСК Сибири»

Видео: В Красноярске проходят обыски в офисе «МРСК Сибири»

, 13:33 Видео 15

Сотрудники правоохранительных органов проверяют документы по сделке, проведенной несколько лет назад в Омской области.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, Demian Stringer / www.globallookpress.com

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе компании «МРСК Сибирь» в Красноярске в пятницу, 30 августа. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «Россети Сибирь», правоохранителей интересуют документы по сделке, проведенной несколько лет назад в Омской области.

По предварительной информации, компания «Омскэлектро» в начале 2015 года была должна «МРСК Сибири» не менее 1,3 миллиарда рублей за услуги по передаче электроэнергии.

«По инициативе администрации Омска и по согласованию с губернатором Виктором Назаровым (бывший глава региона — Прим. ред.) было предложено заключить соглашение о реструктуризации долга за счет оплаты задолженности в рассрочку на три года и выкупа кабельной линии электропередачи ПС „Прибрежная“ — ПС „Фрунзенская“ в течение трех лет в рамках тарифных решений на соответствующий год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате в «МРСК Сибири» согласились, сделки были реализованы. Сейчас идет проверка данных документов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов.

Читайте также

+24° Днём +18°
Ночью +13°
66.75
0.34 73.96
0.30
Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака

Последние новости

13:43
Одноклассники объявили о запуске интерфейса на татарском языке
13:33
Видео: В Красноярске проходят обыски в офисе «МРСК Сибири»
13:24
На могиле Иосифа Кобзона в Москве установили гранитный памятник с бронзовой статуей
13:16
«Ослепила!»: Рита Керн взбудоражила подписчиков своими аппетитными формами
13:09
Два человека погибли при взрыве газового баллона в машине в Варшаве
12:59
Закон о снятии депутатской неприкосновенности одобрен в первом чтении в Раде

Сейчас читают

Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака
Видео: Обматеривший персонал на «Новой волне» Киркоров не попал в фонограмму на концерте
«Это моя корова»: Фигурист Ягудин своеобразно защитил жену от нападок хейтеров

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги