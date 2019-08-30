Видео: В Красноярске проходят обыски в офисе «МРСК Сибири»

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе компании «МРСК Сибирь» в Красноярске в пятницу, 30 августа. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «Россети Сибирь», правоохранителей интересуют документы по сделке, проведенной несколько лет назад в Омской области.
По предварительной информации, компания «Омскэлектро» в начале 2015 года была должна «МРСК Сибири» не менее 1,3 миллиарда рублей за услуги по передаче электроэнергии.
Отмечается, что в результате в «МРСК Сибири» согласились, сделки были реализованы. Сейчас идет проверка данных документов.
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