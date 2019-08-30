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  4. Путин поправил главу Мурманской области в разговоре о многодетных семьях

Путин поправил главу Мурманской области в разговоре о многодетных семьях

, 15:18 Видео 12

Андрей Чибис рассказал президенту РФ о качестве жизни в закрытых городах.

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Фото, видео : Kremlin Pool / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин считает, что три ребенка в семье — это нормально и правильно. На встрече с главой государства в пятницу, 30 августа, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, говоря о качестве жизни в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО), отметил, что оно не выдерживает никакой критики, и это «при огромном количестве детей: почти три ребенка на семью».

«Не огромное, нормальное. Это правильно», — заметил на это президент.

Чибис также рассказал Путину, что в регионе «катастрофически не хватает современного жилья», а также конгресс-центра и пятизвездочных гостиниц. Президент согласился, что такие объекты в городе нужны.

Путин добавил, что «вопрос закрытых городов «требует особого внимания».

Ранее Андрей Чибис, назначенный врио губернатора Мурманской области 21 марта, назвал главной проблемой региона отток людей.

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