Журналист припомнил Трампу случай на эскалаторе в штаб-квартире ООН

Президенту США Дональду Трампу, прибывшему 22 сентября в штаб-квартиру ООН для выступления на Генеральной Ассамблее, напомнили о прошлогоднем происшествии с эскалатором. Об этом сообщает ТАСС.

«Осторожнее на лестнице!» — крикнул один из журналистов, когда глава Белого дома поднимался на эскалаторе в сопровождении других людей.

Инцидент, о котором вспомнил представитель прессы, произошел 25 сентября 2025 года во время предыдущей Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда механизм безопасности внезапно остановил эскалатор, на котором находились Трамп и его жена.

Американский президент впоследствии заявил, что они с супругой едва не погибли из-за резкой остановки устройства. Позднее во время выступления главы государства отключился телесуфлер. Несмотря на техническую неполадку, Трамп продолжил речь с трибуны Генеральной Ассамблеи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американский лидер заявил о готовности к новой встрече с Владимиром Путиным. Трамп считает, что Владимир Владимирович заинтересована в завершении украинского конфликта. Ранее Трамп и Путин встречались на Аляске.

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