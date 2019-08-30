В Петербурге учредили Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив

Крупнейшие компании России при поддержке главы Петербурга Александра Беглова учредили Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив, который нацелен на реализацию экспериментальных проектов и инициатив на благо города.
В Северной столице ежегодно выдвигаются десятки предложений по урбанистическому развитию, а для их реализации есть достаточные интеллектуальные человеческие ресурсы. Одной из ключевых задач созданного фонда является оказание помощи таким инициативным людям в реализации предложенных ими проектов.
Среди учредителей новой организации —
Партнерами фонда выступили
Александр Беглов выразил главе «Газпрома» Алексею Миллеру благодарность за участие в учреждении фонда и подчеркнул, что «для молодежи должны быть социальные лифты».
Беглов и Миллер посетили в пятницу, 30 августа, Большой проспект Петроградской стороны. Глава города отметил, что благоустройство района было осуществлено при помощи «Газпрома».
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Кроме того, в Петербурге идет масштабная работа по приведению в порядок жилого фонда. В частности, ускоренными темпами ведется капитальный ремонт домов, ремонтируются около двух тысяч крыш. С начала октября 2018 года, когда Александр Беглов указом президента РФ Владимира Путина был назначен петербургским градоначальником, было переложено более 230 километров теплотрасс. В следующем году планируется обновить еще 350 километров. Также была разработана программа реконструкции системы ливневой канализации, которую во многих местах не меняли еще с советских времен.
Ранее Александр Беглов напомнил об уголовной ответственности за незаконные свалки в городе.