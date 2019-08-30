В Петербурге учредили Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив

Крупнейшие компании России при поддержке главы Петербурга Александра Беглова учредили Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив, который нацелен на реализацию экспериментальных проектов и инициатив на благо города.

В Северной столице ежегодно выдвигаются десятки предложений по урбанистическому развитию, а для их реализации есть достаточные интеллектуальные человеческие ресурсы. Одной из ключевых задач созданного фонда является оказание помощи таким инициативным людям в реализации предложенных ими проектов.

Среди учредителей новой организации — «Акционерный Банк «РОССИЯ», «Банк ВТБ», «Ростелеком», Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома», Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», «Кировский завод», «ЛСР. Управляющая компания», «РТК — Центр Региональных Инициатив», «Северсталь», «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», «Концерн «Гранит-Электрон».

Партнерами фонда выступили Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, РГПУ имени Герцена, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Холдинг «Ленполиграфмаш», ЦВЗ «Манеж» и другие .

Александр Беглов выразил главе «Газпрома» Алексею Миллеру благодарность за участие в учреждении фонда и подчеркнул, что «для молодежи должны быть социальные лифты».

Беглов и Миллер посетили в пятницу, 30 августа, Большой проспект Петроградской стороны. Глава города отметил, что благоустройство района было осуществлено при помощи «Газпрома».

« Посмотрите, как Большой проспект преобразился: фонари, новые совершенно двери в жилые дома, урны появились, указательные знаки, фонари со светодиодами, которые дают возможность экономить, расширили тротуары, ливневку почистили. Вот такая огромная работа продолжается у нас, и самое главное для нас это то, что соглашение, которое мы подписали с „Газпромом“, полностью выполняется », — сказал Беглов, добавив, что и город со своей стороны делает все необходимое по контракту.

Кроме того, в Петербурге идет масштабная работа по приведению в порядок жилого фонда. В частности, ускоренными темпами ведется капитальный ремонт домов, ремонтируются около двух тысяч крыш. С начала октября 2018 года, когда Александр Беглов указом президента РФ Владимира Путина был назначен петербургским градоначальником, было переложено более 230 километров теплотрасс. В следующем году планируется обновить еще 350 километров. Также была разработана программа реконструкции системы ливневой канализации, которую во многих местах не меняли еще с советских времен.

Ранее Александр Беглов напомнил об уголовной ответственности за незаконные свалки в городе.