Владимир Бортко снял свою кандидатуру с губернаторских выборов в Петербурге

Известный советский и российский режиссер театра и кино Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов на должность губернатора Санкт-Петербурга. Об этом он объявил на предвыборных теледебатах в пятницу, 30 августа.

Экс-кандидат от КПРФ заявил, что он не советовался по этому поводу с лидером партии Геннадием Зюгановым и готов понести за содеянное партийное наказание. В результате на пост главы Петербурга сейчас претендуют три кандидата.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава Петербурга напомнил об уголовной ответственности за незаконные свалки. Александр Беглов проинспектировал Фрунзенский район Северной столицы.