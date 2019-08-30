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  4. Владимир Бортко снял свою кандидатуру с губернаторских выборов в Петербурге

Владимир Бортко снял свою кандидатуру с губернаторских выборов в Петербурге

, 18:49 245

Советский и российский режиссер театра и кино ранее выдвигался на пост градоначальника Северной столицы.

Фото : ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Известный советский и российский режиссер театра и кино Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов на должность губернатора Санкт-Петербурга. Об этом он объявил на предвыборных теледебатах в пятницу, 30 августа.

Экс-кандидат от КПРФ заявил, что он не советовался по этому поводу с лидером партии Геннадием Зюгановым и готов понести за содеянное партийное наказание. В результате на пост главы Петербурга сейчас претендуют три кандидата.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава Петербурга напомнил об уголовной ответственности за незаконные свалки. Александр Беглов проинспектировал Фрунзенский район Северной столицы.

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