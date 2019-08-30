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  4. Два человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в якутской тайге

Два человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в якутской тайге

, 19:49 10

По предварительной версии, ЧП произошло из-за густого тумана.

Фото : Anton Mukhametchin / www.globallookpress.com

Два человека погибли, еще пятеро пострадали при экстренной посадке самолета Ан-2 в тайге в Якутии утром в пятницу, 30 августа, передает ТАСС.

ЧП произошло в районе озера Силян-Кюель — в 400 километрах от точки вылета — местности Ус-Хатын городского округа Якутск. Самолет, принадлежавший частной компании, направлялся в Суордах Верхоянского района.

По предварительной версии, экипаж принял решение об экстренной посадке из-за густого тумана. Всего на борту находились семь человек. С пострадавшими работают психологи.

Ус-Хатын — священное место для якутов, где они встречают традиционный народный праздник Ысыах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жесткой посадке Ан-2 в якутской тайге.

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