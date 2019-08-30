В Москве дог напал на восьмимесячного ребенка

В Москве собака напала на грудного младенца в квартире, когда взрослые занимались своими делами. Об этом в пятницу, 30 августа сообщили в Главном следственном управлении СК по столице.

« Предварительно установлено, что собака породы дог находилась в квартире родственников хозяев животного. Пока женщина отлучилась, собака напала на 8-месячного ребенка », — сказали в ведомстве.

В настоящий момент младенец доставлен в медучреждение с многочисленными укусами и переломом свода черепа.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за нападение собак на людей хозяев предлагают наказывать уголовно.