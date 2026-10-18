Война в цветах: пчелы избивают шмелей ради нектара

|
Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 21 0

В ходе двухлетнего исследования в Великобритании специалисты зафиксировали 300 взаимодействий между пятью группами насекомых.

Пчелы атакуют конкурентов в борьбе за нектар: результаты исс

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пчелы атакуют шмелей и прогоняют конкурентов ради нектара

Медоносные пчелы не просто конкурируют за еду — они буквально сбивают соперников с цветов и прогоняют их. К такому выводу пришли исследователи из Университета Англия Раскин, изучив поведение насекомых в Кембриджшире, сообщает The Guardian.

В ходе двухлетних наблюдений на ежевике и плюще ученые зафиксировали исход 300 столкновений между пятью группами насекомых: медоносными пчелами, шмелями, одиночными пчелами, журчалками и «прочими» — мухами, бабочками, жуками и осами. Медоносные пчелы побеждали в большинстве стычек на обоих видах растений.

Выяснилось, что пчелы применяют так называемую «помеховую конкуренцию»: они не только забирают ресурсы, но и атакуют соперников. В 28,4% взаимодействий на ежевике и 35,6% на плюще другие насекомые активно избегали медоносных пчел. Примерно в каждом пятом выигранном столкновении пчела сбивала соперника с цветка или прогоняла его.

«Это важно, потому что дикие опылители сталкиваются с обоими типами конкуренции со стороны медоносных пчел», — отметила ведущий автор исследования Виктория Бакл.

Шмели тоже иногда сталкивали других опылителей, но, по мнению Бакл, это скорее случайность — следствие их неуклюжего полета в тесном пространстве.

«Они неуклюже двигаются по участку и случайно врезаются в другого опылителя, а тот просто падает с цветка. У медоносных пчел агрессия была более явной: видно, что они целенаправленно пытаются согнать другого с цветка», — пояснила она.

Причину агрессивности пчел исследовательница связывает с их социальной организацией: некоторые касты выполняют роль стражей и способны проявлять угрозу и агрессию, охраняя улей и расплод.

Единственным опылителем, способным дать отпор, оказалась плющевая пчела, впервые отмеченная в Великобритании в 2001 году и питающаяся в основном нектаром плюща. Ее видели, как она вытесняет и преследует медоносных пчел.

Исследование также показало, что при более высоких температурах стычек становится больше — вероятно, из-за высыхания нектара и теплового стресса растений. С учетом прогноза роста летних температур в Британии до 4°C к 2080 году конкуренция будет только усиливаться, считает Бакл.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что медоносные пчелы могут идентифицировать конкретные человеческие лица, запоминая уникальную конфигурацию их черт. Опыты показали, что точность распознавания у пчел превышает 80%, причем сформированная память остается стабильной в течение нескольких дней.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

 

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
83.62
-0.14 93.72
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:21
«Если не смогу сам уже петь»: Губин рассказал о продюсировании
21:01
Война в цветах: пчелы избивают шмелей ради нектара
20:40
Андрей Губин раскрыл секрет счастья
20:28
Netflix зарегистрировал в России товарный знак до 2036 года
20:16
Собянин сообщил о завершении строительства соединительной дороги на юге Москвы
19:53
«Их не хватает в нашем прокате»: Песков высказался о семейных фильмах

Сейчас читают

Борьба с крысами: как составить заявление и что делать, если УК бездействует
Лавров: Зеленский не хочет переговоров с Россией
«Поздравили по смс»: Филипп Киркоров остался без подарков на День отца
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео