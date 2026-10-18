Война в цветах: пчелы избивают шмелей ради нектара

Пчелы атакуют шмелей и прогоняют конкурентов ради нектара

Медоносные пчелы не просто конкурируют за еду — они буквально сбивают соперников с цветов и прогоняют их. К такому выводу пришли исследователи из Университета Англия Раскин, изучив поведение насекомых в Кембриджшире, сообщает The Guardian.

В ходе двухлетних наблюдений на ежевике и плюще ученые зафиксировали исход 300 столкновений между пятью группами насекомых: медоносными пчелами, шмелями, одиночными пчелами, журчалками и «прочими» — мухами, бабочками, жуками и осами. Медоносные пчелы побеждали в большинстве стычек на обоих видах растений.

Выяснилось, что пчелы применяют так называемую «помеховую конкуренцию»: они не только забирают ресурсы, но и атакуют соперников. В 28,4% взаимодействий на ежевике и 35,6% на плюще другие насекомые активно избегали медоносных пчел. Примерно в каждом пятом выигранном столкновении пчела сбивала соперника с цветка или прогоняла его.

«Это важно, потому что дикие опылители сталкиваются с обоими типами конкуренции со стороны медоносных пчел», — отметила ведущий автор исследования Виктория Бакл.

Шмели тоже иногда сталкивали других опылителей, но, по мнению Бакл, это скорее случайность — следствие их неуклюжего полета в тесном пространстве.

«Они неуклюже двигаются по участку и случайно врезаются в другого опылителя, а тот просто падает с цветка. У медоносных пчел агрессия была более явной: видно, что они целенаправленно пытаются согнать другого с цветка», — пояснила она.

Причину агрессивности пчел исследовательница связывает с их социальной организацией: некоторые касты выполняют роль стражей и способны проявлять угрозу и агрессию, охраняя улей и расплод.

Единственным опылителем, способным дать отпор, оказалась плющевая пчела, впервые отмеченная в Великобритании в 2001 году и питающаяся в основном нектаром плюща. Ее видели, как она вытесняет и преследует медоносных пчел.

Исследование также показало, что при более высоких температурах стычек становится больше — вероятно, из-за высыхания нектара и теплового стресса растений. С учетом прогноза роста летних температур в Британии до 4°C к 2080 году конкуренция будет только усиливаться, считает Бакл.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что медоносные пчелы могут идентифицировать конкретные человеческие лица, запоминая уникальную конфигурацию их черт. Опыты показали, что точность распознавания у пчел превышает 80%, причем сформированная память остается стабильной в течение нескольких дней.

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