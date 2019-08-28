  1. Пятый канал
  4. «Хохотушки»: Пугачева и Вайкуле записали пародию на «благословение» Лободы

«Хохотушки»: Пугачева и Вайкуле записали пародию на «благословение» Лободы

, 11:36 Видео 36

Юмористический ролик опубликовал в Instagram Максим Галкин.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Gennadii Usoev / www.globallookpress.com, Instagram @maxgalkinru

Недавно в сети появился ролик, в котором Алла Пугачева «благословляет» певицу Светлану Лободу и называет ее чуть ли не своей преемницей. Королева отечественной эстрады декламирует на кадрах переделанные строчки из песни: «Живи спокойно страна — ведь у тебя еще одна». Молодая исполнительница засмущалась и очень обрадовалась неожиданному «признанию» от самой Примадонны. Подписчики знаменитостей пришли в восторг от шуточных кадров.

Гороскоп на 28 августа: Козерог, выйдете из тьмы в свет!

Однако новое видео, опубликованное в Instagram супругом Аллы Пугачевой — Максимом Глакиным — вызвало в сети еще больше позитивных откликов. На фоне заката в Юрмале поп-королева российского шоу-бизнеса вместе со своей лучшей подругой Лаймой Вайкуле пытаются спародировать сцену, произошедшую между Аллой Борисовной и Лободой.

«Живи спокойно страна, теперь у нас еще одна», — продекламировала сквозь смех и слезы Примадонна.

Поклонники Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле повеселились, глядя на своих кумиров. Фанаты отметили, что быть на одной волне с подругой столько лет — это потрясающе.

«Подружки-хохотушки. Тоже хочу себе такую подругу на долгие годы»;

«Так заразительно смеетесь!»

«Такие клевые девчонки! Всегда на позитиве», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева благословила Светлану Лободу.

Читайте также

+21° Днём +24°
Ночью +12°
66.26
0.29 73.61
0.21
Гороскоп на 28 августа: Козерог, выйдете из тьмы в свет!

Последние новости

11:36
«Хохотушки»: Пугачева и Вайкуле записали пародию на «благословение» Лободы
11:26
В Госдепе США назвали условия для возвращения России в G8
11:22
«Красивых подруг надо бить»: Жена Мартиросяна в шутку схлестнулась с приятельницей
10:59
Праздник выпускников «Алые паруса» стал победителем нового проекта «Рейтинг брендов Санкт-Петербурга»
10:38
Видео: один человек погиб при обрушении здания в Новосибирске
10:25
Свадьба Собчак и Богомолова может не состояться из-за финансовых проблем

Сейчас читают

«Пытаются откормить»: Родные встревожены худобой Анастасии Волочковой
Свадьба Собчак и Богомолова может не состояться из-за финансовых проблем
Равшана Куркова рассказала, как двадцать лет назад переехала в Москву

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги