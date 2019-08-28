«Хохотушки»: Пугачева и Вайкуле записали пародию на «благословение» Лободы

Недавно в сети появился ролик, в котором Алла Пугачева «благословляет» певицу Светлану Лободу и называет ее чуть ли не своей преемницей. Королева отечественной эстрады декламирует на кадрах переделанные строчки из песни: «Живи спокойно страна — ведь у тебя еще одна». Молодая исполнительница засмущалась и очень обрадовалась неожиданному «признанию» от самой Примадонны. Подписчики знаменитостей пришли в восторг от шуточных кадров.

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Однако новое видео, опубликованное в Instagram супругом Аллы Пугачевой — Максимом Глакиным — вызвало в сети еще больше позитивных откликов. На фоне заката в Юрмале поп-королева российского шоу-бизнеса вместе со своей лучшей подругой Лаймой Вайкуле пытаются спародировать сцену, произошедшую между Аллой Борисовной и Лободой.

«Живи спокойно страна, теперь у нас еще одна », — продекламировала сквозь смех и слезы Примадонна.

Поклонники Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле повеселились, глядя на своих кумиров. Фанаты отметили, что быть на одной волне с подругой столько лет — это потрясающе.

«Подружки-хохотушки. Тоже хочу себе такую подругу на долгие годы»;

«Так заразительно смеетесь!»

«Такие клевые девчонки! Всегда на позитиве», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева благословила Светлану Лободу.