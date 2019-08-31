Арнольд Шварценеггер сообщил в Instagram печальную новость — скончался его лучший друг Франко Коломбо. Легенда бодибилдинга ушел из жизни в возрасте 78 лет, из которых 54 года дружил с Арни.

Шварценеггер и Коломбо вместе тренировались и завоевывали престижные титулы. Франко Коломбо дважды становился обладателем звания «Мистер Олимпия». Голливудскому актеру принятие факта смерти близкого человека далось с большим трудом.

«Я знал, что без моего лучшего друга было бы не так. Я мог бы процветать без денег, без моих родителей, но я не мог бы процветать без тебя!» — написал в публикации артист.

Instagram @schwarzenegger

Арнольд Шварценеггер уверяет, что Франко Коломбо был его лучшим другом. Вместе спортсмены пережили очень многое.

«Я опустошен сегодня. Но я также очень благодарен за 54 года дружбы и радости, которые мы разделили. Насосы, шахматы, строительные работы, еда, шутки, уроки жизни — мы все делали вместе. Мы росли и учились, и мы любили. Моя жизнь была веселее, красочнее и полнее благодаря тебе!» — поделился Шварценеггер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Арнольда Шварценеггера.