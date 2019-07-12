Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера

На саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер. Об этом сообщил всему миру в Twitter корреспондент Yahoo News — Хантер Уокер.

«Арнольд Шварценеггер… Знаете, что? Он умер… Я был там», — утверждает лидер США.

Сам 71-летний голливудский актер поспешил развеять слухи и опубликовал в соцсетях запись, в которой уверил фанатов — он жив.

«Я все еще здесь. Не хотите сравнить наши налоговые декларации, Дональд Трамп?» — пошутил в ответ на слова политика о своей смерти Арнольд Шварценеггер.

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Позже выяснилось, Дональд Трамп использовал слово «смерть» в качестве метафоры. На самом деле политик говорил о рейтингах программы «Ученик». Дело в том, что после Трампа, который вел шоу с 2003 по 2015 год, новым ведущим стал экс-губернатор Калифорнии — Шварценеггер. Арни участвовал в съемках до 2017 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что агрессивный мужчина напал на Арнольда Шварцнеггера со спины.