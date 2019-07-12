Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера

, 14:29 356

Сенсационное утверждение о гибели голливудской звезды президент США сделал на саммите в Белом доме.

Фото : www.globallookpress.com /Famous

На саммите в Белом доме президент США  Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер. Об этом сообщил всему миру в Twitter корреспондент Yahoo News — Хантер Уокер.

«Арнольд Шварценеггер… Знаете, что? Он умер… Я был там», — утверждает лидер США.

Сам 71-летний голливудский актер поспешил развеять слухи и опубликовал в соцсетях запись, в которой уверил фанатов — он жив.

«Я все еще здесь. Не хотите сравнить наши налоговые декларации, Дональд Трамп?» — пошутил в ответ на слова политика о своей смерти Арнольд Шварценеггер.

«Подбросить еще дровишек?» Лобода никак не может отойти от «скандала» с йогиней

Позже выяснилось, Дональд Трамп использовал слово «смерть» в качестве метафоры. На самом деле политик говорил о рейтингах программы «Ученик». Дело в том, что после Трампа, который вел шоу с 2003 по 2015 год, новым ведущим стал экс-губернатор Калифорнии — Шварценеггер. Арни участвовал в съемках до 2017 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что агрессивный мужчина напал на Арнольда Шварцнеггера со спины.

Читайте также

+16° Днём +16°
Ночью +6°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Гороскоп на 12 июля: Девы, вас ожидает приключение!

Последние новости

14:57
Спасал свое имущество: На главу Нижнеудинского района завели уголовное дело
14:42
Видео: Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко
14:29
Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера
14:14
«Вне образа»: 45-летняя Наталия Антонова опубликовала фото без макияжа с дачи
13:59
Две мотогонщицы серьезно пострадали на втором этапе ралли «Шелковый путь»
13:45
Рэпер R. Kelly арестован в Чикаго за детское порно

Сейчас читают

«Подбросить еще дровишек?» Лобода никак не может отойти от «скандала» с йогиней
«Что за поведение?!» Тарзан подглядывает за обнаженной Наташей Королевой — фото
Ксения Собчак опубликовала откровенное фото в зеленом бюстгальтере

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги