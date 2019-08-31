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  4. Поветкин и Хьюи Фьюри сразятся за титул чемпиона WBA в Лондоне

Поветкин и Хьюи Фьюри сразятся за титул чемпиона WBA в Лондоне

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39-летний россиянин и 24-летний британец выйдут на ринг в субботу, 31 августа.

Фото : www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Александр Поветкин — экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе — сразится против британца Хьюи Фьюри в субботу, 31 августа. 12-раундный бой за пояс интернационального чемпиона WBA пройдет в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС.

Для 39-летнего россиянина предстоящий бой за пояс чемпиона мира, скорее всего, станет последним в карьере. В 2013 году Александр Поветкин проиграл украинцу Владимиру Кличко по очкам. После этого российского бойца обвинили в употреблении допинга, из-за чего титульные бои несколько раз отменялись. Однако позже Поветкина оправдали.

Противник Александра Поветкина — 24-летний Хьюи Фьюри — был чемпионом мира среди молодежи, однако среди «взрослых» бойцов не смог добиться чемпионского титула. В 2017 году Фьюри проиграл бойцу из Новой Зеландии — Джозефу Паркеру, а в 2018-м болгарскому спортсмену Кубрату Пулеву.

В букмекерских конторах игроки предпочитают ставить на молодого британца Хьюи Фьюри. Однако некоторые надеются на «взрывную мощь» российского бойца в начале боя. Быстрая атака не даст Александру Поветкину сильно устать, что приведет спортсмена к победе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Поветкин перенес операцию на локтях после боя с Джошуа.

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