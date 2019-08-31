Фермерское хозяйство полыхает в Ленинградской области

Фермерское хозяйство в деревне Старая Ленинградской области загорелось в субботу утром, 31 августа. По предварительным данным, поступившим от ГУ МЧС России по региону, площадь пожара составляет 700 квадратных метров. Возгоранию присвоен второй уровень сложности.

Сейчас на месте ЧП работают 46 спасателей, также привлечены восемь единиц техники. Отмечается, что есть угроза распространения огня на соседнее здание. Информация о пострадавших не поступала. 5-tv.ru следит за развитием ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре на складе с полиэтиленом в подмосковном Подольске.