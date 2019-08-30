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  4. Видео: Пожар на складе с полиэтиленом произошел в подмосковном Подольске

Видео: Пожар на складе с полиэтиленом произошел в подмосковном Подольске

, 17:44 Видео 32

ЧП случилось днем в пятницу, 30 августа. На месте работают десятки пожарных.

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Фото, видео : ВКонтакте @public158584106, YouTube @Олег Заморин0050, @ Opinion Channel

Пожар на складе с полиэтиленом произошел в подмосковном Подольске. Огонь вспыхнул днем, 30 августа, на открытой площадке в Нефтебазовском проезде.

Как стало известно 5-tv.ru, площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. На месте происшествия работали расчеты пожарных. Возгоранию был присвоен 2-й номер сложности. Существовала угроза распространения огня. Информации о пострадавших нет.

На момент публикации материала МЧС отрапортовало о ликвидации открытого горения. Выясняются причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что серьезный пожар произошел на ТЭЦ во Владивостоке. Жители столицы Приморья услышали громкий хлопок и увидели столб черного дыма, который поднимался на улице Фадеева.

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