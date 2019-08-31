«Может я сумасшедшая?»: Ольга Орлова назвала причину своего одиночества

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» и экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова ведет активный диалог в Instagram с подписчиками, которых у нее уже более полутора миллиона. Недавно певица решила поговорить с фолловерами об отношениях и поделилась своим откровением.

«Хочу обсудить с вами вопрос „скуки“ в отношениях» , — написала Орлова.

Телеведущая призналась, что чаще всего, она расстается со своими ухажерами из-за того, что ей становится с ними скучно.

«Для меня очень важен определенный драйв в отношениях, иначе я теряю интерес…» — поделилась ведущая.

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Instagram @olgaorlova1311

В итоге звезда уже начала сомневаться в своей «нормальности» и спросила у подписчиков, действительно ли с ней что-то не так. Мнения поклонников разделились. Одни отметили, что Ольга слишком привередлива в выборе избранника и поэтому до сих пор одна, а скука в отношениях — это один из признаков стабильности.

А другие посоветовали ведущей искать «того самого», который действительно будет полностью устраивать ее до победного конца. К тому же, заметили юзеры, с такой яркой девушкой обязательно должен находится сильный и неординарный мужчина. Фанаты пожелали Ольге поскорее найти свою судьбу.

«Вы сильная и вам нужен мужчина доминант, если он будет слабее, значит это не ваш случай, не торопитесь, он будет обязательно», — написала одна из подписчиц.

«Не родился пока такой, надо подождать немного…» — сыронизировала другая фанатка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова намекнула на новый роман.