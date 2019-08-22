«Мозг борется с сердцем»: Ольга Орлова намекнула на новый роман

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова намекнула на появление нового возлюбленного. Светская львица опубликовала в Instagram фотографию с огромным букетом роз, который еле помещается в салон автомобиля.

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«С возрастом все чаще срабатывает инстинкт самосохранения. Мозг борется с сердцем, не разрешая ему влюбляться, чтобы не испытать боль. А так хочется каждый раз в омут с головой… Каждый раз… До первого разочарования …» — подписала снимок Орлова.

Instagram @olgaorlova1311

«Олечка, вы как никто заслуживаете счастья и любви! Пусть все будет хорошо!» — прокомментировал подписчик ведущей телестройки.

«Все будет», — приободрил другой.

«Оля, вы уже мудрая. Если что-то зацепило, то можно и в омут, без этого жить неинтересно», — высказался пользователь.

«Такие букеты по праву получают настоящие королевы», — добавил юзер.

«Зачем программировать себя сразу на разочарование? А вдруг любовь на всю жизнь», — посоветовал еще один подписчик.

Буквально недавно юзеры приписывали Орловой роман с иностранцем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова посетовала выпить недоброжелателям валерьянки.