«Мозг борется с сердцем»: Ольга Орлова намекнула на новый роман

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова намекнула на появление нового возлюбленного. Светская львица опубликовала в Instagram фотографию с огромным букетом роз, который еле помещается в салон автомобиля.
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«Олечка, вы как никто заслуживаете счастья и любви! Пусть все будет хорошо!» — прокомментировал подписчик ведущей телестройки.
«Все будет», — приободрил другой.
«Оля, вы уже мудрая. Если что-то зацепило, то можно и в омут, без этого жить неинтересно», — высказался пользователь.
«Такие букеты по праву получают настоящие королевы», — добавил юзер.
«Зачем программировать себя сразу на разочарование? А вдруг любовь на всю жизнь», — посоветовал еще один подписчик.
Буквально недавно юзеры приписывали Орловой роман с иностранцем.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова посетовала выпить недоброжелателям валерьянки.