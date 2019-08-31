Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком на трассе в Омской области

Три человека погибли и еще трое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе Челябинск — Новосибирск в Омской области, в ночь на субботу, 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, Nissan Sunny столкнулся с грузовой «Газелью» на встречной полосе движения. В результате ДТП погибли три пассажира легковой машины. Оба водителя и еще один пассажир Nissan Sunny сейчас находятся в медучреждении. По факту аварии проводится проверка.

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