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  4. Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком на трассе в Омской области

Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком на трассе в Омской области

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Трагедия произошла на автодороге Челябинск — Новосибирск в ночь на субботу, 31 августа.

Фото : ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Три человека погибли и еще трое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе Челябинск — Новосибирск в Омской области, в ночь на субботу, 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, Nissan Sunny столкнулся с грузовой «Газелью» на встречной полосе движения. В результате ДТП погибли три пассажира легковой машины. Оба водителя и еще один пассажир Nissan Sunny сейчас находятся в медучреждении. По факту аварии проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ДТП с участием Lamborghini и ВМW в центре Москвы, в котором пострадала известная бизнесвумен.

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