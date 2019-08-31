Видео: Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата в Москве отправили в Словению

Церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Словению стартовала в Москве в субботу, 31 августа. Она приурочена к предстоящему 1 сентября 80-летию начала Второй мировой войны.

Мероприятие проходит при участии ветеранов Великой Отечественной войны, Почетного караула и военного оркестра. Огонь зажгли в лампаде для последующей транспортировки в столицу Словении — Любляну спецбортом Министерства обороны РФ.

«Вечный огонь — это символ скорби и памяти о великом поколении победителей, защитивших нашу страну и весь мир от фашистской агрессии», — отметил на церемонии председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Помимо прочего, в рамках церемонии память погибших в годы войны почтили минутой молчания, после к Могиле Неизвестного солдата собравшиеся возложили цветы.

Церемония переноса Вечного огня в Словению имеет особое значение: во время Первой мировой на территории Словении было около 40 тысяч советских военнопленных. Во Вторую мировую в городе Марибор для них действовал концлагерь, где за год — с 1941-го по 1942-й — погибло более пяти тысяч красноармейцев.

Кроме того, это будет первый Вечный огонь, зажженный за последние десятилетия в столице страны – члена ЕС и НАТО. Церемония задумана как символ общей исторической памяти, служащий напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма на фоне участившихся попыток пересмотра ключевых событий Второй мировой войны.

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