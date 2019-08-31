Пригожин показал архивное видео с Кобзоном

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram архивное видео с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном, на котором певец размышляет о счастье.
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Пригожин, в свою очередь, в подписи к ролику отметил, что это пожелания одного из самых сильных духом мужчин на планете.
Подписчики Иосифа Пригожина в ответ на такое видео признались, что очень растроганы. По их мнению, Иосиф Кобзон навсегда останется достоянием нации.
Народный артист СССР умер 30 августа 2018 года после продолжительной болезни. Ему было 80 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что память Кобзона почтили минутой молчания на Востряковском кладбище, где он похоронен рядом с матерью. Также на могиле певца установили памятник.