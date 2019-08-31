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Пригожин показал архивное видео с Кобзоном

, 15:24 Видео 48

Музыкальный продюсер опубликовал эксклюзивный ролик с народным артистом СССР.

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Фото, видео : Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com, Instagram @prigozhin_iosif

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram архивное видео с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном, на котором певец размышляет о счастье.

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«Как хочется, чтобы люди были просто счастливы, тогда жизнь наша будет счастливой, мои внуки вырастут счастливыми, в счастливых странах, со счастливыми друзьями. Я люблю всех вас и хочу, чтобы вы были всегда счастливы», говорит Кобзон.

Пригожин, в свою очередь, в подписи к ролику отметил, что это пожелания одного из самых сильных духом мужчин на планете.

«Сегодня ровно год, как его с нами нет. Народный артист всего СССР, именно так он просил называть его со сцены», добавил продюсер.

Подписчики Иосифа Пригожина в ответ на такое видео признались, что очень растроганы. По их мнению, Иосиф Кобзон навсегда останется достоянием нации.

Народный артист СССР умер 30 августа 2018 года после продолжительной болезни. Ему было 80 лет.  

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что память Кобзона почтили минутой молчания на Востряковском кладбище, где он похоронен рядом с матерью. Также на могиле певца установили памятник. 

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