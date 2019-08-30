  1. Пятый канал
  4. Видео: Память Иосифа Кобзона почтили минутой молчания на Востряковском кладбище

Видео: Память Иосифа Кобзона почтили минутой молчания на Востряковском кладбище

, 21:05 Эфирная новость 21

В годовщину смерти народного артиста СССР, российского политика и общественника на Востряковском кладбище прошла памятная церемония.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Год назад — 30 августа 2018 года — не стало Иосифа Кобзона. Народный артист Советского Союза ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 80 лет. 30 августа уже 2019 года на его могиле в Москве, он похоронен рядом с матерью на Востряковском кладбище, установили памятник. Цветы возложили близкие, друзья певца, а также коллеги и депутаты Госдумы — в ней Иосиф Кобзон проработал шесть созывов. Память выдающегося артиста Иосифа Кобзона почтили минутой молчания.

Интересные факты из биографии Иосифа Кобзона:

  • В домовой книге в Днепропетровске, где семья Кобзона снимала комнату, допустили несколько ошибок. Певец был записан как Иосиф Давыдович Копзон.
  • Учитель по вокалу Леонид Терещенко устроил Кобзона на подработку в бомбоубежище, чтобы тот протирал противогазы спиртом за 50 рублей в месяц.
  • В 1962-м Иосиф Давидович впервые появился на телевидении в «Голубом огоньке». Он исполнил песню «Куба — любовь моя».
  • Окончил Университет Марксизма и Ленинизма МГК КПССС в 1975-м.
  • Певица Валерия окончила класс вокала под руководством Иосифа Кобзона в Гнесинке в 1990-м.
  • В 1997-м впервые был избран депутатом Госдумы.
  • Кобзону запретили въезд в Латвию в 2003-м из-за «угрозы государственной безопасности и общественному порядку».
  • Со своей третьей и последней женой Нелли Кобзон прожил в счастливом браке с 1971-го. На момент смерти народного артиста их союзу было уже 47 лет.
  • У певца двое детей: сын Андрей и дочь Наталья.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что полторы тысячи человек собрались на траурном митинге в память о Кобзоне в Донецке.

Читайте также

+24° Днём +24°
Ночью +13°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака

Последние новости

21:32
Марина Александрова похвасталась подаренным мужем мопедом — фото
21:19
На Украине потребовали переименовать российскую модификацию Ан-124
21:05
Видео: Память Иосифа Кобзона почтили минутой молчания на Востряковском кладбище
20:52
Медведчук рассказал о ситуации с обменом украинских граждан, осужденных в России
20:41
Россия пригласит Владимира Зеленского в Москву на 75-летие Победы
20:29
Екатерина Шпица поведала поклонникам о своем серьезном заболевании

Сейчас читают

«Боролась сильно»: Звезда «Битвы экстрасенсов» Сергей Пахомов о своей умершей жене
«Правильно!»: Лена Миро поддержала Киркорова, обматерившего персонал «Новой волны»
Екатерина Шпица поведала поклонникам о своем серьезном заболевании

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги