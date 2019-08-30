Видео: Память Иосифа Кобзона почтили минутой молчания на Востряковском кладбище

Год назад — 30 августа 2018 года — не стало Иосифа Кобзона. Народный артист Советского Союза ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 80 лет. 30 августа уже 2019 года на его могиле в Москве, он похоронен рядом с матерью на Востряковском кладбище, установили памятник. Цветы возложили близкие, друзья певца, а также коллеги и депутаты Госдумы — в ней Иосиф Кобзон проработал шесть созывов. Память выдающегося артиста Иосифа Кобзона почтили минутой молчания.

Интересные факты из биографии Иосифа Кобзона:

В домовой книге в Днепропетровске, где семья Кобзона снимала комнату, допустили несколько ошибок. Певец был записан как Иосиф Давыдович Копзон.

Учитель по вокалу Леонид Терещенко устроил Кобзона на подработку в бомбоубежище, чтобы тот протирал противогазы спиртом за 50 рублей в месяц.

В 1962-м Иосиф Давидович впервые появился на телевидении в «Голубом огоньке». Он исполнил песню «Куба — любовь моя».

Окончил Университет Марксизма и Ленинизма МГК КПССС в 1975-м.

Певица Валерия окончила класс вокала под руководством Иосифа Кобзона в Гнесинке в 1990-м.

В 1997-м впервые был избран депутатом Госдумы.

Кобзону запретили въезд в Латвию в 2003-м из-за «угрозы государственной безопасности и общественному порядку».

Со своей третьей и последней женой Нелли Кобзон прожил в счастливом браке с 1971-го. На момент смерти народного артиста их союзу было уже 47 лет.

У певца двое детей: сын Андрей и дочь Наталья.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что полторы тысячи человек собрались на траурном митинге в память о Кобзоне в Донецке.