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Виктория Боня рассказала, что вместе с дочерью переезжает из Монако

, 13:26 Фото 255

Однако место, куда именно она решила перебраться, телеведущая оставила в секрете.

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Фото, видео : Instagram @victoriabonya

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня поразила подписчиков в Instagram неожиданной новостью. Телеведущая заявила, что переезжает с дочкой из Монако.

«Сегодня я сделала еще один большой шаг в своей жизни… Я долго об этом мечтала, думала и наконец-то приняла это решение! Мы с дочкой переехали из Монако», написала Боня 30 августа на своей странице.

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Instagram @victoriabonya

После разрыва отношений с миллиардером Алексом Смерфитом Виктория вместе с дочкой Анджелиной обосновалась в Монако и часто выкладывала посты о том, как там ей чудесно живется. Поэтому сообщение о переезде стало шоком для поклонников.

Однако, куда собралась телеведущая, она не рассказала, а предложила угадать подписчикам. Многие решили, что Виктория переезжает в Москву, так как у модели там собственная квартира. Среди вариантов оказались также и Соединенные Штаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший ухажер Виктории Бони женился во второй раз.

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