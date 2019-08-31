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Одна из «Отчаянных домохозяек» скончалась от рака мозга

, 18:31 37

Титулованной голливудской актрисе Валери Харпер было 80 лет.

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Фото, видео : Supplied By Globe Photos, Inc / www.globallookpress.com

Американская актриса Валери Харпер, снявшаяся в популярном сериале «Отчаянные домохозяйки», умерла от рака мозга в возрасте 80 лет. Об этом сообщили ближайшие родственники покойной.

«Моя чудесная, заботливая жена, с которой я прожил вместе 40 лет, скончалась в 10:06 утра после многолетней борьбы с раком. Ее никогда, никогда не забудут. Покойся с миром, моя Валери», — опубликовала в Twitter дочь актрисы Кристина Харпер слова отца.

В комментариях пользователи выразили искренние соболезнование семье любимой артистки и поделились, какое влияние ее образы в различных кино- и театральных постановках на них оказали. Одна трогательно поблагодарила ее за то, что глядя на экран, научилась элегантно повязывать платок, другая отметила, что при ссорах с мужем всегда «вела себя как Валери», и конфликт исчезал. Большинство комментариев пользователей сводятся к тому, что они потрясены ее кончиной, так как, по их словам, они выросли на ее фильмах.

Twitter @Otalia69

Свою творческую карьеру Харпер начала как танцовщица на Бродвее в 1959 году. Впоследствии она стала лауреатом четырех премий «Эмми» и «Золотого глобуса», в том числе за роли в комедиях «Шоу Мэри Тайлер Мур», «Рода» и «Валери». Также известность ей принесло участие в телесериалах «Мелроуз Плейс» и «Отчаянные домохозяйки».

Ранее 5-tv.ru сообщал о кончине лучшего друга Арнольда Шварценеггера — Франко Коломбо.

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