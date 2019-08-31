Гендиректор TEZ Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался в возрасте 46 лет

Гендиректор туристической компании TEZ Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался в ночь с 30 на 31 августа. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на пресс-службу компании.
Бизнесмену было всего 46 лет, 25 из них он посвятил туристической отрасли, в том числе и компании TEZ Tour, в которой занимал различные должности на протяжении 18 лет.
По словам коллег, Шершнев и сам очень любил путешествовать, в ближайшее время он собирался в Португалию, планировал поездки на Мачу-Пикчу в Перу и на Тибет.
У Дмитрия остались жена и дочери семи и десяти лет. Похороны состоятся во вторник, время и место будет определено позже. Что стало причиной смерти не сообщается.
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