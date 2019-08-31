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Видео: Очевидец раскрыл подробности падения вертолета в водохранилище в Подмосковье

, 20:07 Эксклюзивное видео 57

ЧП произошло вечером в субботу, 31 августа.

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Фото, видео : Hans Blossey / www.globallookpress.com

Очевидцы сообщают о том, что около 19 часов в субботу, 31 августа, в Клязьминское водохранилище в Долгопрудном возле яхт-клуба «Водник» в Подмосковье рухнул вертолет. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Также неизвестно что стало причиной предполагаемой трагедии.

По словам очевидца произошедшего Антона Мамонтова, воздушное судно могло зацепиться за провода ЛЭП.

«Вертолет зацепил провода. Я так понимаю, что спасатели, которые прибыли на место никого еще не выловили. Скорее всего, пилот точно погиб», — сказал мужчина.

Сейчас оперативные службы проверяют информацию, поступившую от свидетелей произошедшего. На место направлены спасательные службы.

По данным представителей экстренных служб, полет упавшего воздушного судна не был согласован. Предварительное место падения — 50 метров от берега.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Подмосковье рухнул легкомоторный самолет. Погиб пилот, в тяжелом состоянии была госпитализирована восьмилетняя девочка.

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