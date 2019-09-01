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  4. День знаний 1 сентября: по всей стране проводятся торжественные линейки

День знаний 1 сентября: по всей стране проводятся торжественные линейки

, 2:29 Видео 11

Кто-то сегодня увидит первых учителей, а у кого-то осталось всего девять месяцев до выпускных экзаменов.

Фото : www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

В 2019 году 1 сентября выпало на воскресенье. Так когда идти в школу? Этим вопросом сейчас задаются ученики по всей стране.

Традиционно 1 сентября, в День знаний, проходит торжественная линейка. Однако учебных занятий сегодня быть не должно: первые уроки пройдут в понедельник, 2 сентября.

Стоит ли идти на линейку? Хотя ученики старших классов обычно отлынивают от празднования Дня знаний, родители не должны идти у них на поводу. Во-первых, это будет некрасиво по отношению к другим ученикам, а также учителям, которые все-таки встали рано утром воскресенья. Во-вторых, это, в общем-то, добрая традиция, родом из советских времен.

Только не забудьте о подарке для учителя на 1 сентября — огромный букет будет не к месту, да и по бюджету ударит, однако оказать некий знак внимания очень полезно.

Возможно, в будущем День знаний вообще придется перенести. Дело в том, что в Госдуме подумывают о продлении летних каникул до октября.

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