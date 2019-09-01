  1. Пятый канал
  4. Видео: Зеленский рассказал, что МИД Украины пытался помешать его разговору с Путиным

Видео: Зеленский рассказал, что МИД Украины пытался помешать его разговору с Путиным

, 0:01 Видео 85

В большом интервью телеканалу «1+1» лидер Незалежной поделился подробностями телефонной беседы с российским президентом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : YouTube / Телеканал 1+1

Телеканал «1+1» опубликовал на YouTube интервью с Владимиром Зеленским, которое было приурочено к первым ста дням его президентства. Некоторые вопросы были посвящены телефонным разговорам с Владимиром Путиным, которых к этому дню уже было два.

Зеленский заявил, что на звонок российскому президенту решился по просьбе матерей украинских моряков, которые находились в РФ после инцидента в Керчи. При этом осуществить разговор с Путиным ему мешали сотрудники МИДа.

«Для них это вопрос политический, для меня — человеческий. Для них, не дай бог, моряки вернутся через разговор Зеленского с Путиным. Я за это их <…> не хочу говорить мое отношение», — заявил Владимир Зеленский.

Украинский лидер поделился и другими подробностями разговора. Первая беседа длилась около 30 минут, президенты двух стран обсуждали ситуацию в Донбассе. При этом Зеленский отметил, что они с Путиным обменялись информацией, но это были «разные информации о том, что происходит».

Во второй раз Зеленский позвонил Путину 7 августа, после гибели украинских солдат. Но делиться деталями этого разговора в интервью он не стал, сославшись на необходимость хранить тайну. При этом лидеры двух стран договорились в следующий раз побеседовать уже не по телефону, а в нормандском формате.

Читайте также

+14° Днём +23°
Ночью +13°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 2 по 8 сентября

Последние новости

1:01
Поветкин победил Фьюри по очкам
0:35
Сообщается о стрельбе в Одессе в США — до 20 пострадавших
0:31
Нинидзе попрощалась с летом пикантным фото
0:01
Видео: Зеленский рассказал, что МИД Украины пытался помешать его разговору с Путиным
23:29
«Хорошо пошла!» — Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер»
23:01
Салют в честь 75-й годовщины освобождения Бухареста прогремел в Москве

Сейчас читают

«Это старческий маразм»: Иосиф Пригожин о новом интервью Вахтанга Кикабидзе
Россияне массово строчат сообщения под постами Джареда Лето в Instagram. Зачем?
«Хорошо пошла!» — Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер»

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги