Видео: Зеленский рассказал, что МИД Украины пытался помешать его разговору с Путиным

Телеканал «1+1» опубликовал на YouTube интервью с Владимиром Зеленским, которое было приурочено к первым ста дням его президентства. Некоторые вопросы были посвящены телефонным разговорам с Владимиром Путиным, которых к этому дню уже было два.

Зеленский заявил, что на звонок российскому президенту решился по просьбе матерей украинских моряков, которые находились в РФ после инцидента в Керчи. При этом осуществить разговор с Путиным ему мешали сотрудники МИДа.

«Для них это вопрос политический, для меня — человеческий. Для них, не дай бог, моряки вернутся через разговор Зеленского с Путиным. Я за это их <…> не хочу говорить мое отношение», — заявил Владимир Зеленский.

Украинский лидер поделился и другими подробностями разговора. Первая беседа длилась около 30 минут, президенты двух стран обсуждали ситуацию в Донбассе. При этом Зеленский отметил, что они с Путиным обменялись информацией, но это были «разные информации о том, что происходит».

Во второй раз Зеленский позвонил Путину 7 августа, после гибели украинских солдат. Но делиться деталями этого разговора в интервью он не стал, сославшись на необходимость хранить тайну. При этом лидеры двух стран договорились в следующий раз побеседовать уже не по телефону, а в нормандском формате.