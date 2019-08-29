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  4. Путин заявил Меркель о важности подготовки встречи «нормандской четверки»

Путин заявил Меркель о важности подготовки встречи «нормандской четверки»

, 16:06 Видео 37

Лидеры России и Германии провели телефонный разговор.

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Фото, видео : Bernd von Jutrczenka / www.globallookpress.com

Тема:
Война в Сирии 4306

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы, связанные с подготовкой саммита «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина).

Как говорится в сообщении Кремля, «выражен взаимный настрой на продолжение совместной работы в рамках „нормандского формата“, в том числе по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины».

«Президент России отметил важность серьезной подготовительной работы в контексте возможного проведения очередного саммита „нормандской четверки“ с тем, чтобы выйти на конкретные позитивные результаты», — говорится в заявлении.

В свою очередь в МИД ФРГ рассказали, что помимо урегулирования конфликта на Украине, стороны подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих договорах по транзиту газа.

Также, по словам официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, стороны обсудили военную эскалацию на северо-западе Сирии и ситуацию в Ливии.

Последняя встреча лидеров «нормандской четверки» состоялась 19–20 октября 2016 года в Берлине.

Как сообщал 5-tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский предложил США присоединиться к «нормандскому формату».

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