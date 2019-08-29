Путин заявил Меркель о важности подготовки встречи «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы, связанные с подготовкой саммита «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина).
Как говорится в сообщении Кремля, «выражен взаимный настрой на продолжение совместной работы в рамках „нормандского формата“, в том числе по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины».
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В свою очередь в МИД ФРГ рассказали, что помимо урегулирования конфликта на Украине, стороны подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих договорах по транзиту газа.
Также, по словам официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, стороны обсудили военную эскалацию на северо-западе Сирии и ситуацию в Ливии.
Последняя встреча лидеров «нормандской четверки» состоялась 19–20 октября 2016 года в Берлине.
Как сообщал 5-tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский предложил США присоединиться к «нормандскому формату».