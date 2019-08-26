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  4. Врачам из РФ удалось сохранить ногу сирийскому мальчику, попавшему под обстрел в Дамаске

Врачам из РФ удалось сохранить ногу сирийскому мальчику, попавшему под обстрел в Дамаске

, 19:45 Эфирная новость 8

Сирийские медики ампутировали ребенку одну ногу, шансов спасти вторую — не было. Пока за дело не взялись российские специалисты.

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Фото, видео : ТАСС / Максим Григорьев, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4303

Из России — здоровым. Домой в Сирию возвращается мальчик Ахмад, который в прошлом году попал под минометный обстрел под Дамаском. Он был серьезно ранен, местные врачи ампутировали ему ногу. Спасти другую шансов почти не было. Но российские врачи из НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии совершили чудо. Ногу удалось сохранить. И теперь, благодаря нашим медикам, у него появилась мечта.

«Я теперь и сам хочу стать врачом. Моя мечта — стать окулистом. У меня есть старший брат, и у него очень болят глаза. Поэтому я надеюсь, что смогу его вылечить», — рассказал Ахмад Аль Исса Махмуд.

Новость о том, что можно отправляться домой Ахмад воспринял с радостью. Но Россию — точно не забудет. Во время лечения он подружился с врачами и немного выучил русский язык.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в небе над Дамаском прогремели мощные взрывы.

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